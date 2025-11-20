Vocal alerta que subnacionales "peligran" si no se aprueba la ley a tiempo

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Yajaira San Martín, se refirió a la situación del proyecto de ley que regula la participación de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas en las elecciones subnacionales del 2026, señalando que aún persisten incertidumbres que podrían poner en riesgo el cronograma electoral.

Según explicó San Martín, la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) presentó un informe que modifica el proyecto de ley original del TSE, específicamente eliminando la precisión de los 90 días que requieren los partidos y agrupaciones ciudadanas para formalizar su participación en los comicios.

“El artículo 13, en su parágrafo tercero, de la Ley 026 establece claramente la participación de agrupaciones y partidos políticos, pero todavía falta que se complete el proceso legislativo”, indicó.

La vocal recordó que el proyecto aprobado por la Comisión de Constitución aún debe pasar por otras instancias, incluyendo la Comisión correspondiente y la Cámara de Diputados.

Además, señaló los plazos para garantizar el normal desarrollo de las elecciones: la convocatoria para las subnacionales debe publicarse antes del 22 de noviembre, las elecciones se realizarán el 22 de marzo y la entrega de credenciales a autoridades departamentales y gobernadores está prevista para el 5 de mayo de 2026.

“Peligran las subnacionales si la Asamblea Legislativa Plurinacional no entra en acuerdo en beneficio de la democracia. Apelamos a que la Cámara de Diputados apruebe este proyecto de ley”, enfatizó San Martín.

El TSE instó a los legisladores a acelerar el trámite y aprobar la normativa para asegurar que los comicios subnacionales se desarrollen de manera transparente y dentro del calendario establecido.

