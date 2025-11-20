Rector de la UAGRM destaca la suspensión de las medidas cautelares por el ‘Paro de los 36 días’

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reinerio Vargas, valoró la suspensión de las medidas cautelares en contra de los procesados por el ‘Paro de los 36 días’.

“Estamos muy felices porque también estamos metidos en ese juicio político y persecutorio donde el señor gobernador, Luis Fernando Camacho, fue víctima. Estaban incluidos Rómulo Calvo, Reinerio Vargas, Vicente Cuellar y José Luis Santistevan”, indicó el rector de la UAGRM.

Vargas señaló que “al no haber un gobierno tirano y dictador que instrumentalizó la justicia” para perseguir a los que piensan diferente, se está restituyendo el Estado de derecho.

El rector de la Superior Casa de Estudios reiteró que nunca hubo terrorismo.

El abogado del gobernador Luis Fernando Camacho informó que la medida cautelar que restringía la libertad de la autoridad cruceña, dentro del caso denominado ‘paro de 36 días', fue levantada.

