Dos niños hospitalizados en Cochabamba por rotavirus; uno en terapia intensiva

Cochabamba se mantiene en alerta ante los riesgos del rotavirus, luego de que se confirmaran dos casos en menores de edad: un niño de 3 años y otro de 5. Uno de ellos se encuentra internado en la sala de pediatría, mientras que el otro lucha por su recuperación en la terapia intensiva del Hospital Manuel Ascencio Villarroel.

El rotavirus es un virus que provoca gastroenteritis, inflamación del estómago y el intestino, y constituye la principal causa de diarrea aguda en niños. Según los especialistas, la situación actual se agrava por las lluvias recientes, que han provocado que el material contaminado suspendido en el aire descienda, afectando alimentos y agua.

“En esta época de lluvia, la contaminación de los alimentos y del agua es muy frecuente. Muchos de estos cuadros gastrointestinales y diarreas en niños son prevenibles, como los causados por el rotavirus”, explicó Raúl Copana, médico pediatra.

El especialista enfatizó que la prevención está al alcance de todos. “El lavado de manos debe ser una práctica habitual para proteger la salud, no solo de los niños, sino de toda la familia. También es fundamental consumir agua hervida y alimentos bien cocinados o hervidos”, agregó Copana.

