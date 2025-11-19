TEMAS DE HOY:
niña asesinada en Chulumani 15 heridos Violación

23ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Dos niños hospitalizados en Cochabamba por rotavirus; uno en terapia intensiva

Dos niños luchan contra el rotavirus; uno se encuentra en terapia intensiva mientras especialistas advierten sobre la importancia de la higiene y el consumo de agua y alimentos seguros.

Ligia Portillo

19/11/2025 10:43

Dos niños hospitalizados en Cochabamba por rotavirus; uno en terapia intensiva. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Cochabamba se mantiene en alerta ante los riesgos del rotavirus, luego de que se confirmaran dos casos en menores de edad: un niño de 3 años y otro de 5. Uno de ellos se encuentra internado en la sala de pediatría, mientras que el otro lucha por su recuperación en la terapia intensiva del Hospital Manuel Ascencio Villarroel.

El rotavirus es un virus que provoca gastroenteritis, inflamación del estómago y el intestino, y constituye la principal causa de diarrea aguda en niños. Según los especialistas, la situación actual se agrava por las lluvias recientes, que han provocado que el material contaminado suspendido en el aire descienda, afectando alimentos y agua.

“En esta época de lluvia, la contaminación de los alimentos y del agua es muy frecuente. Muchos de estos cuadros gastrointestinales y diarreas en niños son prevenibles, como los causados por el rotavirus”, explicó Raúl Copana, médico pediatra.

El especialista enfatizó que la prevención está al alcance de todos. “El lavado de manos debe ser una práctica habitual para proteger la salud, no solo de los niños, sino de toda la familia. También es fundamental consumir agua hervida y alimentos bien cocinados o hervidos”, agregó Copana.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD