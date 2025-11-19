Cochabamba se prepara para recibir la temporada navideña con un toque muy especial: la creatividad y el reciclaje se unen en los talleres de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra), donde renos, conejos, gatos y hasta muñecos de nieve cobran vida a partir de ramas y troncos caídos.

Con paciencia y talento, cerca de media docena de trabajadores transforman lo que otros ven como simple madera en verdaderas obras de arte que pronto embellecerán parques, plazuelas y áreas verdes de toda la ciudad.

“No, aquí hemos empezado ya hace una semana. Ahora estamos usando los árboles caídos, reciclando”, comenta Jimmy Echeverría, uno de los artesanos de Emavra, mientras da forma a un reno hecho completamente con ramas secas.

¡Pura creatividad! Emavra fabrica adornos navideños con un toque muy especial en Cochabamba. Foto: Red Uno

Este año, la creatividad no tiene límites, además de los tradicionales renos y pesebres, también se están fabricando gatos, perros y nuevas figuras que sorprenderán a grandes y chicos. “Hay otras figuras como gatos, perros, depende de cómo vaya el tiempo, estamos innovando”, señala uno de los responsables del taller.

Se proyecta que se fabriquen al menos 500 adornos, superando la cifra del año pasado. “El otro año hicimos casi 500, este año creo que vamos a pasar un poco, unos 600. Una vez que agarras la práctica, ya lo haces sencillamente. Esperamos terminar esta semana y la próxima empezar a distribuirlos”, añade el funcionario.

Todo estará listo antes del primero de diciembre, asegurando que Cochabamba reciba la Navidad con un brillo natural y ecológico, donde el arte, la tradición y la sostenibilidad se dan la mano.

