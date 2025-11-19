Cochabamba: Delincuentes 'trepan' una pared y roban una garrafa en Pampa San Miguel

Los hechos de inseguridad no dan tregua y se multiplican en distintos barrios de Cochabamba. Esta vez, cámaras de seguridad en la zona sur, específicamente en Pampa San Miguel, registraron un robo tan rápido como alarmante, dos delincuentes tardaron apenas segundos en escalar una pared, ingresar a un domicilio y huir con una garrafa como si nada hubiera pasado.

El video muestra el modus operandi casi sincronizado. Primero, uno de los sujetos impulsa a su cómplice para que trepe el muro y acceda al interior de la vivienda. Una vez dentro, el ladrón identifica de inmediato su objetivo. En cuestión de instantes, le pasa una garrafa por encima de la pared al segundo individuo, quien la recibe y se dispone a escapar.

La escena ocurrió la madrugada del 15 de noviembre, exactamente a las 04:00. Todo sucede en un lapso que no supera el minuto: trepan, buscan, roban y huyen. La naturalidad con la que actúan despierta preocupación entre los vecinos, quienes se preguntan cuántas veces más habrán repetido este método sin ser detectados.

Vecinos de Pampa San Miguel denuncian que los robos se han vuelto frecuentes y que los delincuentes parecen conocer cada rincón del barrio. Temen que la facilidad con la que operan —y la aparente falta de control— termine por escalar en violencia.

Mientras tanto, las familias afectadas exigen mayor patrullaje y respuestas inmediatas para frenar una ola de inseguridad que, a juzgar por estas imágenes, avanza sin resistencia.

