Paro de 48 horas en salud; familias madrugan y denuncian falta de información en Santa Cruz

La jornada comenzó entre reclamos, largas filas y visible molestia en el Hospital de Niños. Mientras se lleva a cabo el paro de 48 horas de trabajadores en salud, que se acata este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre, tanto en ciudad como en provincias.

Los funcionarios del sector exigen al municipio el pago de salarios retrasados, la reposición de contratos e ítems municipales, además del pago pendiente de subsidios desde enero. A la Gobernación, en cambio, le reclaman el pago del retroactivo, el incremento salarial y el cumplimiento del pliego petitorio de salud ambiental.

Desde muy temprano —e incluso algunos desde la noche anterior— los padres de familia llegaron al hospital intentando asegurarse una atención. Sin embargo, el panorama fue desalentador: solo se entregan 25 fichas, pese a que las filas superan ampliamente ese número.

Una madre de familia, visiblemente frustrada, relató que no fue informada del paro: “Ayer vine y no había nada de paro. Y hoy en la noche recién pusieron un cartel. No sabíamos. Logré alcanzar ficha, pero somos muchos más”.

Otra usuaria, señaló que a pesar del paro se les ofreció programar consultas, aunque reconoce el perjuicio: “Mucha gente viene desde muy lejos, madrugamos, hacemos lo posible por nuestros niños. Esto nos afecta demasiado”.

Desde el barrio 26 de Septiembre, otra madre pidió a las autoridades priorizar la salud: “No sabía del paro. Solo pedimos que normalicen el trabajo, que prioricen la atención”.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen su medida, asegurando únicamente la atención en áreas de emergencia, lo que ha dejado a decenas de familias sin alternativas inmediatas.

Mira la programación en Red Uno Play