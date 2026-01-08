GLP acopiado: ANH decomisa garrafas en operativos en Beni, Potosí y La Paz

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ejecutó operativos de control en los departamentos de Beni, Potosí y La Paz, que permitieron el decomiso de varias garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), en el marco de sus atribuciones de supervisión y control del abastecimiento y la comercialización de este producto en el mercado interno.

Las acciones estuvieron orientadas a prevenir y detectar prácticas irregulares vinculadas al acopio, transporte y comercialización no autorizada de garrafas de GLP, en cumplimiento de la normativa vigente.

El 6 de enero, personal técnico de la ANH realizó un operativo en el municipio de San Borja, departamento del Beni, donde se identificó el almacenamiento no autorizado de 291 garrafas de GLP en un domicilio particular. De acuerdo con la información oficial, el producto presuntamente estaba destinado a la reventa a precios superiores a los regulados, ya que las garrafas se comercializaban entre Bs 38 y Bs 50.

Posteriormente, el 7 de enero, en la ciudad de Potosí, la Dirección Distrital de la ANH efectuó un control al transporte de GLP, interceptando un vehículo particular que trasladaba 11 garrafas sin respaldo documental ni justificación técnica sobre su destino, lo que contraviene la normativa que regula el transporte de este combustible. Ante esta situación, se procedió al comiso del producto.

Ese mismo día, en el departamento de La Paz, zona Senkata, personal de la ANH interceptó un minibús de transporte público que trasladaba 15 garrafas de GLP sin documentación que acreditara su origen ni destino dentro de los canales autorizados. Al no poder justificar el traslado, las garrafas fueron retenidas y, en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto, el conductor fue puesto a disposición de las instancias competentes.

De manera paralela, se realizó la retención preventiva de cinco garrafas de GLP que se encontraban almacenadas sin autorización en un establecimiento comercial ubicado en inmediaciones de la terminal provincial de El Alto.

La ANH informó que estos operativos forman parte de los mecanismos de control y sanción contra la comercialización ilícita de GLP, con el objetivo de proteger la subvención estatal y resguardar los derechos de los consumidores.

