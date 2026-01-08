Despliegan operativo de búsqueda por la desaparición de una niña de 8 años en La Guardia, Santa Cruz

Gran preocupación se vive en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz, tras la desaparición de una niña de 8 años, reportada desde el 6 de enero en la zona del kilómetro 15 de la doble vía.

Según la denuncia y testimonios preliminares, la menor habría sido raptada cuando se dirigía a la vivienda de una familiar. Vecinos del lugar relataron que dos hombres la interceptaron y la subieron a una vagoneta de color blanco, para luego darse a la fuga.

Tras conocerse el hecho, se activó un operativo de búsqueda. Desde las primeras horas de este jueves, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Policía Boliviana, Bomberos y personal del Ministerio Público realizan rastrillajes en puntos considerados estratégicos del municipio y zonas aledañas, con apoyo de canes especializados.

El Ministerio Público aperturó el caso por el delito de trata y tráfico de personas, debido a las circunstancias en las que se produjo la desaparición. Como parte de las investigaciones, las autoridades ingresaron a varias viviendas del sector en busca de indicios que permitan dar con el paradero de la menor.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la población y pidieron que cualquier información sobre la niña o el vehículo involucrado sea comunicada de inmediato a la Policía, ya que podría resultar clave para el avance de la investigación.

Mientras continúan los operativos, la familia permanece en constante búsqueda y a la espera de noticias que permitan encontrar a la menor sana y salva.

Mira la programación en Red Uno Play