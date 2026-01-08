Capturan a sujeto que violó a una niña de 7 años y se dio a la fuga en San Juan

La tranquilidad del municipio de San Juan, en la provincia Ichilo de Santa Cruz, se vio quebrantada por un repudiable caso de violencia sexual infantil. Un hombre fue denunciado por abusar de su hijastra de apenas 7 años y utilizar un arma de fuego para amenazar a la madre antes de huir.

El Cnel. Carlos Veizaga, comandante policial de Ichilo, informó que la Felcv (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia) recibió la denuncia formal ayer e inició de inmediato las investigaciones. Es así que la Policía activó un despliegue operativo en la zona, en conjunto con el Comando Provincial de Yapacaní.

Tras un intenso rastrillaje y patrullaje en el que colaboraron vecinos y familiares, las fuerzas del orden lograron localizar al sospechoso. Al momento de su captura, el sujeto portaba un arma de fuego larga tipo salón, calibre 22.

El agresor fue contenido y trasladado a dependencias policiales para evitar cualquier intento de fuga o resistencia adicional. Según el Cnel. Veizaga, el aprehendido ya se encuentra bajo custodia y próximamente será puesto ante el juez para determinar su situación jurídica.

