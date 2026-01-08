Justicia ordena detención en Palmasola para premilitar acusado de abuso sexual

Un juez cautelar determinó la detención preventiva por seis meses en el centro penitenciario de Palmasola para un premilitar acusado de abusar sexualmente de una menor de 14 años. El conscripto habría utilizado engaños para ganarse la confianza de la víctima antes de cometer el vejamen.

El fiscal Daniel Lobo informó que la autoridad jurisdiccional halló probabilidad de autoría en el delito de violación, aunque descartó el cargo de trata de personas, cargo que también fue descartado para otro acusado. Ante esta decisión, el Ministerio Público presentó una apelación oral inmediata por no compartir el criterio judicial.

Por su parte, el abogado Paolo Mojica calificó de lamentable la decisión del juez Róger Salvatierra de otorgar medidas sustitutivas al trabajador de una agencia de empleos implicado. La defensa de la víctima señaló que no se valoró adecuadamente el informe psicológico ni la participación de ambos sujetos en el ilícito.

