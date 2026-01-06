“Que pague lo que hizo”: Familia de motociclista atropellado exige cárcel para el conductor

Un joven motociclista de 25 años falleció el pasado 1 de enero tras ser atropellado por un micro en Santa Cruz. Luego de varios días de búsqueda, este lunes fue aprehendido el conductor, quien habría abandonado la escena sin brindar auxilio. La familia exige justicia y denuncia irregularidades en el caso.

Los padres del joven, Jorge Lagrava e Irma Colque Vargas, acudieron al programa El Mañanero para relatar lo ocurrido y pedir que el hecho no quede impune.

“Nosotros exigimos justicia, señorita. No queremos nada más que eso. Que pague lo que ha hecho. A mi hijo me lo ha matado como a perro, lo arrastró varios metros y no se detuvo”, expresó Lagrava.

El padre también manifestó su intención de conversar con el conductor para conocer su versión, aunque remarcó que su prioridad es que las autoridades actúen. “Él tiene que ir preso, no lo voy a dejar. Esto no va a quedar así”, afirmó.

La madre, profundamente afectada, recordó a su hijo como un joven trabajador y con sueños en la música. “Mi hijo se ha ido para siempre. Nunca va a volver a hablarnos ni a darnos un abrazo. Yo quiero que él pague”, dijo.

La familia también cuestionó la atención médica recibida tras el accidente. Según Lagrava, la ambulancia que trasladó al joven no contaba con equipamiento adecuado y lo llevó a un centro distante, lo que, afirman, habría retrasado la atención.

El joven, que trabajaba con su motocicleta y aspiraba a desarrollar una carrera musical, dejó proyectos inconclusos. “Él tenía sus músicas, quería sacarlas, pero no lo logró”, lamentó su madre.

La audiencia del conductor se realizará este martes. Los familiares anunciaron que continuarán acompañando el proceso judicial.



Mira la programación en Red Uno Play