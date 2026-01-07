TEMAS DE HOY:
Incendio en un edificio Mujer agredida violentamente Evo Morales

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Enfrentamientos entre pandillas siembran el pánico en diferentes zonas de Santa Cruz

Ciudadanos denuncian que viven en zozobra mientras grupos delictivos se apoderan de los espacios públicos.

Ximena Rodriguez

06/01/2026 22:50

Santa Cruz

Escuchar esta nota

La inseguridad en Santa Cruz ha alcanzado niveles alarmantes tras la difusión de múltiples videos que muestran enfrentamientos armados entre pandillas en diversos puntos de la ciudad. El pasado domingo, los residentes de la zona de la Radial 27 vivieron momentos de angustia cuando grupos de jóvenes se atacaron mutuamente utilizando petardos y otros objetos.

 

El conflicto no es un hecho aislado, ya que el viernes pasado también se registró otra batalla campal en un espacio abierto del barrio 8 de Septiembre, en el Plan Tres Mil. Las imágenes captadas en esta zona reflejan una violencia sistemática en plena vía pública que ha forzado a los vecinos a resguardarse en sus hogares por temor a sufrir agresiones.

 

La brutalidad de estos grupos quedó también en evidencia en la cancha del Mercado Nuevo Los Pozos, donde se filmó una golpiza colectiva contra un joven. Este incidente, sumado a los choques recurrentes en barrios periféricos, demuestra una preocupante pérdida del control territorial en áreas destinadas al esparcimiento familiar.

 

Ante este escenario de desprotección, los vivientes de las zonas afectadas exigen una intervención inmediata y sostenida de las fuerzas policiales para desarticular estas organizaciones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD