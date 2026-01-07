Enfrentamientos entre pandillas siembran el pánico en diferentes zonas de Santa Cruz

La inseguridad en Santa Cruz ha alcanzado niveles alarmantes tras la difusión de múltiples videos que muestran enfrentamientos armados entre pandillas en diversos puntos de la ciudad. El pasado domingo, los residentes de la zona de la Radial 27 vivieron momentos de angustia cuando grupos de jóvenes se atacaron mutuamente utilizando petardos y otros objetos.

El conflicto no es un hecho aislado, ya que el viernes pasado también se registró otra batalla campal en un espacio abierto del barrio 8 de Septiembre, en el Plan Tres Mil. Las imágenes captadas en esta zona reflejan una violencia sistemática en plena vía pública que ha forzado a los vecinos a resguardarse en sus hogares por temor a sufrir agresiones.

La brutalidad de estos grupos quedó también en evidencia en la cancha del Mercado Nuevo Los Pozos, donde se filmó una golpiza colectiva contra un joven. Este incidente, sumado a los choques recurrentes en barrios periféricos, demuestra una preocupante pérdida del control territorial en áreas destinadas al esparcimiento familiar.

Ante este escenario de desprotección, los vivientes de las zonas afectadas exigen una intervención inmediata y sostenida de las fuerzas policiales para desarticular estas organizaciones.

