Sin filas ni sillas: Padres utilizaron botellas para asegurar cupos escolares

A días del inicio de las inscripciones escolares, padres de familia demostraron nuevamente su ingenio para asegurar un cupo para sus hijos en distintas unidades educativas.

En el módulo educativo Ovidio Santisteban, ubicado en la radial 26 y cuarto anillo de Santa Cruz, las tradicionales sillas utilizadas para marcar fila fueron reemplazadas por botellas de plástico colocadas a lo largo de la barda del establecimiento.

En su interior, cada botella contiene un papel con el nombre del estudiante, su número de carnet y el curso al que postula, aseguradas con cinta adhesiva para evitar que se muevan.

Esta medida surge pese a que las inscripciones para nuevos estudiantes recién comenzarán el próximo 19 de enero, mientras que los alumnos antiguos cuentan con inscripción automática para la gestión 2026 y no necesitan realizar filas.

Sin embargo, la alta demanda de cupos ha llevado a los padres a anticiparse y buscar alternativas para evitar las largas esperas que cada año se registran en las unidades educativas.

Desde el lugar, se evidenció que gran parte del perímetro ya se encuentra ocupado por botellas numeradas.

Las autoridades educativas recordaron que las inscripciones se iniciarán oficialmente el 19 de enero y que el inicio de clases está previsto para el 2 de febrero.

