Terminal de Buses de La Paz mantiene suspendidas las salidas al interior del país por bloqueos

La Terminal de Buses de La Paz ratificó que las salidas al interior del país permanecen totalmente suspendidas, debido a que el conflicto por el Decreto Supremo 5503 lejos de solucionarse, se ha radicalizado. Según el último reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los puntos de bloqueo se han disparado a 32, dejando al departamento de La Paz prácticamente cercado.

Durante la noche de este jueves, el ambiente en la terminal es de desolación. Casi el 100% de las ventanillas de las empresas de transporte permanecen cerradas, ya que no existen garantías para circular.

Tras horas de espera continua, muchos usuarios han manifestado su frustración al no poder concretar sus viajes. Por su parte, los transportistas han expresado su profunda preocupación por el impacto económico: la falta de ingresos por tercer día consecutivo está golpeando la estabilidad laboral del sector, dificultando el cumplimiento del pago de salarios y el mantenimiento de las unidades.

Se pide a la población tomar las previsiones correspondientes y evitar trasladarse hasta la terminal, ya que el reporte de transitabilidad no prevé cambios favorables para las primeras horas del viernes.

