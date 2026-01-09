Hombre cae de una construcción ubicada en la zona de Los Pozos

Un grave accidente laboral sucedió esta tarde a la zona de Los Pozos de la capital cruceña, tras la caída de un hombre de 41 años desde lo alto de una construcción. El afectado, quedó atrapado sobre el techo de una vivienda colindante tras el impacto.

La situación médica del profesional es crítica debido a la severidad de las lesiones sufridas durante el incidente. Según la paramédico Yovana Acatuca, el paciente presenta posibles fracturas en las costillas y el fémur, además de una probable dislocación en la zona pélvica.

El relato de los testigos describe una escena dramática donde, tras la caída inicial, una columna golpeó al hombre agravando sus heridas. Para tratar de aliviarle el dolor, mientras llegaba la ambulancia, los vecinos presentes lo medicaron con calmantes, ya que el afectado estaba únicamente en compañía de su esposa. La indignación de los vecinos creció debido a que, tras dos horas del accidente, ninguna ambulancia había llegado al lugar a pesar de los reiterados llamados.

Tras horas de incertidumbre, los bomberos lograron descender mediante escaleras al hombre. El afectado, quien se mantiene consciente, fue trasladado de inmediato en una ambulancia hacia el Hospital San Juan de Dios para recibir atención especializada.

