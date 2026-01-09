¡Conmoción en el fútbol! Arquero sufre paro cardíaco durante la pretemporada

El fútbol argentino vive momentos de incertidumbre tras el grave incidente que protagonizó Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn del ascenso del fútbol argentino, durante una práctica de pretemporada. El jugador se descompensó de manera súbita y debió ser asistido inmediatamente por el cuerpo médico del club, que utilizó un desfibrilador para estabilizarlo antes de su traslado urgente al Hospital de la Ciudad.

Según informó la institución, el arquero recuperó la conciencia gracias a la rápida intervención y permanece en la unidad de terapia intensiva bajo estricta supervisión médica, con pronóstico reservado. El club destacó además la importancia de la preparación del plantel y la capacitación de los jugadores en maniobras de reanimación, algo que permitió que uno de los compañeros de Nievas pudiera colaborar eficazmente durante la emergencia.

Mauricio Nievas, oriundo de Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue pieza clave en el ascenso a la Primera Nacional en 2021. Tras un paso por Germinal en la última temporada, regresó al club este verano y comenzó los entrenamientos bajo las órdenes de Cristian Díaz. El técnico valoró la rapidez de la reacción médica y recordó la necesidad de estar siempre preparados para situaciones de riesgo:

“Nos asustamos, pero contamos con los recursos y la capacitación necesaria para actuar. Mauricio está estable y pudo recibir la visita de familiares y compañeros”.

El caso de Nievas pone nuevamente en relieve la importancia de contar con equipamiento médico adecuado y personal entrenado en emergencias cardiovasculares en el deporte, un aspecto que el club ya había implementado como medida preventiva para proteger a sus jugadores.

Mira la programación en Red Uno Play