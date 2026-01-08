Guillermo Mariaca asume como director de la Escuela de Gestión Pública

La viceministra de Educación Superior, Ana Cárdenas, posesionó la mañana de este jueves a Guillermo Mariaca como nuevo director general de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP).

Mariaca es licenciado en Literatura, cuenta con un diplomado en Estudios Latinoamericanos, una maestría en Artes y un doctorado en Estudios Culturales. Además, fue el primer boliviano en obtener la beca europea Erasmus, uno de los programas académicos más reconocidos a nivel internacional.

Durante su intervención, la nueva autoridad señaló que la misión de la EGPP enfrenta un cambio sustancial. “El desafío de la Escuela de Gestión Pública ha cambiado de manera radical. Ya no es solamente capacitar, ahora es lograr que los servidores públicos asuman su responsabilidad con la ética del servicio público”, afirmó.

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una institución pública dependiente del Ministerio de Educación, encargada de la formación, capacitación, investigación y asistencia técnica dirigida a los servidores públicos del Estado.

Con la nueva designación, se prevé fortalecer el enfoque ético y de responsabilidad en la gestión pública, en el marco de las funciones que cumple la EGPP a nivel nacional.

