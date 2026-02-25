Muere influencer que se hizo 50 cirugías para parecerse a Kim Kardashian

El influencer británico Jordan James Parke, conocido por su radical transformación física para parecerse a Kim Kardashian, murió el pasado 18 de febrero en Londres a los 34 años.

Su fallecimiento, ocurrido en un complejo residencial de Canary Wharf, es investigado por la policía mientras se esperan los resultados de la autopsia.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, los servicios de emergencia acudieron al edificio Lincoln Plaza tras recibir un reporte sobre un hombre inconsciente dentro del inmueble. Paramédicos llegaron al lugar poco después, pero Parke fue declarado muerto en la escena.

Las autoridades informaron que el caso está siendo tratado por ahora como una muerte “inexplicable”. No obstante, una de las líneas de investigación apunta a que el influencer podría haber estado sometiéndose a un procedimiento cosmético poco antes de fallecer.

En el marco de las pesquisas, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario. Ambos fueron liberados bajo fianza mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales. Su hermana compartió un mensaje en el que expresó el impacto que dejó la pérdida.

“Simplemente no tengo palabras para comprender esto. Este será el mensaje más difícil que tendré que escribir. Nuestro hermoso, divertido y maravilloso Jordan James Parke falleció el miércoles 18 de febrero de 2026. Como familia estamos en shock y con el corazón roto”, escribió.

En el mismo mensaje añadió: “El mundo se siente vacío sin ti. No sabemos cómo vamos a seguir adelante. Jordan, te amamos muchísimo”.

Parke se volvió una figura conocida en televisión y redes sociales por su obsesión con la cirugía estética. A lo largo de los años aseguró haber gastado más de 130.000 libras, poco más de 3 millones de pesos mexicanos, en procedimientos con el objetivo de parecerse a Kim Kardashian.

Según relató en distintas entrevistas, su transformación incluyó más de 50 intervenciones, entre ellas varias rinoplastias, liposucciones, implante de mentón, cirugía de párpados y aumento de glúteos. Su historia lo llevó a aparecer en programas de televisión dedicados a transformaciones físicas extremas.

“Es toda la familia la que me inspira, pero principalmente Kim”, llegó a decir en una entrevista al hablar sobre la familia Kardashian.

Su nombre también estuvo rodeado de polémica. En 2024 fue investigado después de que una mujer muriera tras someterse a un procedimiento estético en una clínica vinculada a su negocio. Aunque no fue acusado formalmente, el caso provocó cuestionamientos sobre la seguridad de ciertos tratamientos cosméticos y la regulación del sector.

Tras conocerse su muerte, amigos y seguidores comenzaron a despedirlo en redes sociales con mensajes en los que destacaron su personalidad y el impacto que tuvo dentro del mundo de la estética.

Mientras tanto, las autoridades británicas continúan investigando las circunstancias de su fallecimiento para determinar qué ocurrió en las horas previas a su muerte. Si se confirma que hubo un procedimiento cosmético involucrado, el caso podría reavivar el debate sobre la regulación de esta industria.

Con información de Milenio.

