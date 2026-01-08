Solo el 50% de los micros circula en Santa Cruz por disputa en el precio del pasaje

El conflicto por el precio del pasaje de micros continúa en la ciudad de Santa Cruz, generando serias dificultades para la población, que enfrenta largas esperas y unidades saturadas.

Como medida de protesta, el sector del transporte público mantiene la circulación de solo el 50% de los micros, exigiendo que el municipio autorice un incremento en la tarifa.

Durante esta jornada se observó una notoria ausencia de micros en avenidas y calles de la ciudad. Usuarios manifestaron su molestia debido a las demoras, indicando que en algunos casos esperaron hasta una hora para abordar una unidad.

Varias líneas no circularon con normalidad, lo que obligó a los pasajeros a permanecer largos periodos de pie y retrasó sus actividades diarias.

La mayoría de los ciudadanos expresó su rechazo a un posible incremento del pasaje por encima de los tres bolivianos. Señalaron que muchas personas utilizan entre dos y hasta cuatro micros para movilizarse diariamente, por lo que un aumento representaría un fuerte impacto en su economía.

Según la información proporcionada por los transportistas, este jueves solo están circulando los micros con número interno par, cumpliendo la medida de trabajar con el 50% de las unidades. Esta situación se replica en zonas como el tercer anillo, la avenida Piraí, el Mercado Abasto y la avenida Virgen de Cotoca, donde los usuarios reportaron largas esperas.

El sector del transporte exige que el precio del pasaje se incremente hasta los 4,50 bolivianos, mientras que la población insiste en que la tarifa no debería superar los tres bolivianos. Entre tanto, el conflicto continúa sin una definición clara, y los principales afectados siguen siendo los ciudadanos que dependen a diario del transporte público.

