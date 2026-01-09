Hasta el El Mañanero llegó la reina del Carnaval 2026, "Camila I", junto a la comparsa coronadora "Los Testarudos" para realizar la invitación oficial a la primera Precarnavalera, que se llevará a cabo este sábado 10 de enero. La presentación se realizó al ritmo de la banda, adelantando lo que será el inicio del Carnaval.

Santa Cruz comienza a vivir el Carnaval. Camila I, señaló que la primera precarnavalera estará llena de sorpresas y que el público podrá disfrutar de mucha cultura, música y alegría. También adelantó que su traje fue elaborado a mano. La temática de la primera "preca" será colonial.

Los Testarudos afirmaron que están ansiosos de que llegue el gran día y prometieron un espectáculo para toda la familia.

El recorrido comenzará a las 18:00 y se tiene previsto que la reina realice su paso entre las 19:30 y las 20:00. En la primera precarnavalera participarán entre 15 y 20 comparsas, que marcarán la apertura oficial del Carnaval 2026.

El desfile arrancará en la calle René Moreno, entre Warnes y Ñuflo de Chávez, y continuará por la calle Charcas, Libertad y finalizará en Suárez de Figueroa, donde será la desconcentración.

