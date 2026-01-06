¡Comienza el Carnaval 2026! Disfruta la primera ´preca´ este sábado en vivo por Red Uno

Santa Cruz de la Sierra se prepara para vivir un sábado lleno de alegría, color y tradición con la primera precarnavalera del Carnaval 2026. La fiesta será este sábado 10 de enero, y los cruceños podrán seguir cada paso del desfile en vivo por Red Uno en señal abierta y en sus plataformas digitales.

FOTO: RED UNO

El recorrido del Carnaval comenzará en la intersección de René Moreno y Warnes, y continuará por calles céntricas como Buenos Aires y Libertad, para luego pasar por la Plaza 24 de Septiembre y finalizar en la calle Independencia y Suárez de Figueroa. El recorrido estará lleno de música, danzas y la energía que caracteriza al Carnaval cruceño.

Durante el desfile, el público podrá ver a Camila I, la reina del Carnaval 2026, luciendo un traje inspirado en el Chaco cruceño, acompañada de la comparsa “Los Testarudos”. Junto a ella, todas las comparsas llenarán el centro de la ciudad de color, ritmo y alegría, ofreciendo un espectáculo que se podrá disfrutar desde cualquier lugar del país gracias a la transmisión en vivo.

FOTO: RED UNO

La señal de reduno.com.bo y sus redes sociales comenzará la transmisión desde las 19:00 horas, mientras que por señal abierta, el desfile se verá a partir de las 21:00 horas. Así, nadie se perderá los momentos más vibrantes de la primera precarnavalera, incluyendo danzas, música y los pasos de la reina y las comparsas.

FOTO: RED UNO

Esta primera precarnavalera marca el inicio de la temporada de Carnaval, y Red Uno será el canal que permitirá a todos conectarse con la tradición y la magia de la fiesta cruceña. Desde casa, los espectadores podrán disfrutar de cada detalle del desfile, desde los trajes llenos de color hasta la energía de los comparseros.

Red Uno llevará la alegría del carnaval a todos los hogares, llevando la cultura, historia y diversión del centro cruceño a cada pantalla. ¡Que comience la fiesta!

Mira la programación en Red Uno Play