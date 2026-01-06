¿Milagro o fenómeno astronómico? Qué vieron realmente los Reyes Magos, según la ciencia

Desde hace siglos, el relato de los Reyes Magos guiados por una estrella fascina a creyentes y curiosos por igual. Sin embargo, más allá de la fe, la ciencia moderna intenta responder una pregunta que sigue abierta: ¿qué fue realmente la estrella de Belén?

El Evangelio de San Mateo es la única fuente histórica que menciona este fenómeno celeste ocurrido en Judea. A partir de ese relato, astrónomos e historiadores analizaron registros antiguos y movimientos del cosmos para proponer explicaciones posibles desde la astronomía.

Actualmente, existen tres hipótesis principales que intentan descifrar el misterio.

¿Supernova, cometa o una danza de planetas?

Una explosión cósmica

Una de las teorías sostiene que pudo tratarse de una supernova, es decir, la explosión de una estrella masiva al final de su vida. Este tipo de evento puede brillar intensamente durante semanas o incluso meses y luego desaparecer para siempre.

Aunque esta hipótesis explicaría la intensidad de la luz, tiene un punto débil: una supernova tan visible debería haber sido registrada por otras civilizaciones, como la china o la romana, y hasta ahora no existen pruebas concluyentes.

El paso de un cometa

Otra posibilidad es la de un cometa, un objeto celeste visible durante largos períodos. El científico de la NASA Mark Matney destacó registros chinos del año 5 a.C. que describen una “estrella escoba” visible durante más de 70 días.

Debido a su trayectoria lenta, un cometa podría haber parecido casi inmóvil en el cielo, un detalle clave en el relato bíblico que describe cómo los sabios siguieron la señal hasta un lugar específico.

La alineación de planetas

La hipótesis con mayor respaldo científico es la de una conjunción planetaria. En el año 7 a.C., Júpiter y Saturno se alinearon varias veces en la constelación de Piscis.

Para los astrólogos de la antigüedad, Júpiter representaba la realeza, mientras que Saturno estaba asociado al pueblo judío. Esa combinación pudo haber sido interpretada como el anuncio del nacimiento de un nuevo rey en Judea.

Un misterio que sigue brillando

A pesar de los avances científicos, no existe una explicación definitiva. La estrella de Belén continúa siendo un símbolo que se mueve entre la fe, la historia y la astronomía.

Lo que sí es seguro es que el cielo de aquella época ofreció un fenómeno extraordinario que, ya sea por una explosión estelar o una alineación planetaria, quedó grabado para siempre en la cultura universal.

Mira la programación en Red Uno Play