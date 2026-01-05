Misteriosa desaparición en Cochabamba: Oscar salió a vender oro y no volvió

La familia de Oscar Luis Porco Calle, de 38 años, vive momentos de angustia y desesperación luego de que el hombre desapareciera hace casi una semana en la ciudad de Cochabamba, tras salir para concretar un presunto negocio de compra y venta de oro.

Según la denuncia presentada ante la Policía, la última vez que Oscar fue visto ocurrió la mañana del martes 30 de diciembre, alrededor de las 08:15, cuando llegó a la tienda de su esposa, ubicada en la intersección de las calles San Martín y Brasil, en la zona central de la ciudad.

De acuerdo con el relato de sus familiares, el hombre manifestó que debía reunirse con una persona identificada como Ramiro, con quien iba a realizar un negocio relacionado con la compra y venta de pepitas de oro. En ese momento, además, llevaba consigo una importante suma de dinero.

Foto Policía Boliviana

Desde entonces, no se volvió a tener contacto con Oscar Porco, lo que encendió la alarma entre sus seres queridos, quienes temen por su integridad y piden la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

El caso ya es investigado por la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Cualquier información que ayude a ubicarlo puede ser comunicada de manera inmediata a Radio Patrulla 110 o directamente en dependencias de la FELCC.

