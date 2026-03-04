Constructores de Cochabamba se declaran en emergencia por deuda de la Alcaldía

El presidente de Constructores Asociados de Cochabamba (Casdeco), Heber Camacho, informó que el sector se declaró en estado de emergencia por el incumplimiento de pagos de la Alcaldía de Cochabamba por obras ejecutadas en distintos distritos durante las gestiones 2022, 2023 y 2025.

Explicó que el 9 de febrero se firmó un acta de compromiso que establecía un cronograma de desembolsos. “Se cumplieron las dos primeras semanas, pero luego no se continuó con los pagos”, señaló.

Detalló que los proyectos fueron financiados con recursos propios del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y fondos del Tesoro General de la Nación (TGN). Sin embargo, aseguró que de los recursos propios solo se cancelaron 400 mil bolivianos, mientras que la deuda supera los 10 millones de bolivianos por esa fuente y un monto similar correspondiente al TGN.

“Desde la firma del último acuerdo nos han pagado seis millones de bolivianos, pero estamos en emergencia. Si hasta el 15 de marzo no se cumple el plazo, vamos a exigir el pago total de la deuda”, advirtió.

El dirigente afirmó que varias empresas están al borde de la quiebra debido a la falta de desembolsos y a que no se han aplicado reajustes en los contratos pese al incremento de costos.

Por su parte, otro representante del sector, Wilson Romero, indicó que la organización agrupa a unas 85 empresas constructoras y que la situación también afecta a otros municipios.

Señaló que el sector enfrenta además el alza de los materiales de construcción. Indicó que el precio del cemento subió de 47 a 70 bolivianos en el último año, lo que provocó la paralización de varias obras.

Agregó que tanto la Cámara Boliviana de la Construcción como la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba han pedido una nivelación de precios y que las instituciones públicas están a la espera de un reajuste que debe definir el Ministerio de Obras Públicas.

Mientras tanto, los constructores mantienen el estado de emergencia y exigen que la Alcaldía cumpla con los compromisos asumidos.

