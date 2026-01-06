El corazón de la ciudad se prepara para la primera precarnavalera el próximo sábado 10 de enero. Las comparsas y ballets oficiales ya van alistando los preparativos para esta gran apertura en la Plaza Principal.

Desde la Plazuela del Estudiante, la comparsa Cambas Renovados, ya realiza sus ensayos finales. Bajo la temática colonial para la primera precarnavalera, la agrupación se presentará al ritmo de la Chobena para deleitar al público cruceño.

"Nos sentimos felices porque todo está listo: vestuario, producción y danza", afirmó uno de los encargados de Cambas Renovados. El vocero destacó que celebrarán 20 años de trayectoria con un espectáculo que incluye espaldar, tocados y cantantes en vivo.

Finalmente, indicó que “la invitación está abierta para disfrutar de géneros como el Taquirari, Brincao y Arete Guazu, entre otros, en el bloque coreográfico. Esta muestra busca reflejar la riqueza de la cultura de Santa Cruz en el inicio de la Fiesta Grande”.

