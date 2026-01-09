Establecer un presupuesto garantiza estabilidad económica y calidad de vida

Ante un nuevo contexto económico o el encarecimiento de productos básicos, contar con un presupuesto sólido es una herramienta clave para fortalecer las finanzas personales y familiares. Un presupuesto resistente no solo permite cubrir las necesidades básicas, sino que también ayuda a anticiparse a imprevistos, reducir el estrés financiero y mejorar la calidad de vida de las personas.

El ahorro y la planificación son pilares fundamentales para lograr estabilidad económica. Rolando Núñez, docente de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) señala que adoptar técnicas de ahorro sostenibles permite optimizar los ingresos sin sacrificar el bienestar.

“Al implementar técnicas y estrategias para administrar el dinero, las familias pueden mejorar significativamente su gestión financiera, generar una cultura de ahorro y planificación, aumentar sus recursos disponibles a largo plazo y, al mismo tiempo, reducir el estrés que muchas veces genera la incertidumbre económica”, sostiene el académico.

Estudios sobre diagnóstico financiero destacan la importancia de analizar con honestidad la situación económica personal para lograr estabilidad. Un reciente análisis de Balanz University confirma que evaluar de forma realista los ingresos y gastos permite crear presupuestos flexibles y efectivos, lo que reduce la ansiedad financiera hasta en un 40 %, especialmente cuando se prioriza la creación de un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos.

Controlar los gastos mejora la estabilidad financiera

En la misma línea, una investigación del Tecnológico de Monterrey valida un método práctico basado en cinco pasos: conocer los ingresos reales, enlistar todas las deudas, asignar el presupuesto por porcentajes —destinando menos del 30 % a una deuda, por ejemplo, la hipoteca— y realizar evaluaciones trimestrales, lo que facilita un mejor control financiero y una toma de decisiones más consciente y sostenible.

El primer paso para construir un presupuesto resistente es elaborar un registro mensual detallado de ingresos y gastos. Anotar cada entrada de dinero y clasificar los gastos —alimentación, vivienda, transporte, educación, salud, entretenimiento y ahorro— permite tener una visión clara de la situación financiera.

“Algunas técnicas efectivas para controlar los ingresos y egresos del hogar consisten en adoptar hábitos de organización financiera que permitan tener una visión clara y realista de la situación económica familiar. Así, controlar y tener un registro de todos los gastos, incluyendo pequeños gastos diarios, con el objetivo de identificar áreas de mejora”, sostiene Nuñez.

Este control puede realizarse de forma manual o digital y resulta esencial para detectar patrones de consumo. Además, fomenta el consumo consciente: reflexionar antes de comprar, comparar precios, elaborar listas y aprovechar promociones ayuda a reducir gastos innecesarios. Estudios respaldan esta práctica.

Planifica el ahorro

El Banco Mundial sostiene que las familias que adoptan presupuestos y planes de ahorro mejoran su capacidad de invertir en educación y salud, mientras que la Fundación Nacional para la Educación Financiera indica que el 60 % de los hogares que implementaron un presupuesto familiar redujeron su estrés financiero.

Otro aspecto clave es establecer metas de ahorro claras desde el inicio del mes, o desde principios de año. Núñez recomienda priorizar el ahorro y no dejarlo como un excedente.

“Es fundamental establecer metas de ahorro específicas desde el inicio de cada mes. Estas metas pueden estar orientadas a distintos objetivos, como la creación de un fondo de emergencia, el ahorro para unas vacaciones o cualquier otro propósito financiero personal. Ahorrar no debe depender de si sobra dinero al final del mes: debe ser una prioridad incorporada en el presupuesto mensual para lograr las metas. Una estrategia muy útil es automatizar los ahorros configurando transferencias automáticas a una cuenta específica”.

La organización financiera personal también requiere comprender a fondo los ingresos y los gastos. Félix Orlando López, economista y docente de la carrera de Ingeniería Económica de Unifranz, afirma: “El presupuesto personal es una herramienta esencial para gestionar eficazmente los recursos financieros, permitiendo a las personas controlar sus gastos, planificar el ahorro y reducir el riesgo de endeudamiento”.

Asimismo, destaca la importancia de la educación financiera desde temprana edad: “Es fundamental aprender no solo sobre el dinero fiduciario (moneda como el euro o el dólar, cuyo valor se basa en la confianza de las personas y no en un respaldo en metales preciosos) sino también sobre las nuevas tecnologías financieras, los ingresos, los gastos, el consumo, el ahorro y la inversión. Estos conceptos les permitirán tomar decisiones financieras informadas desde temprana edad”, explica López.



Gestión de ingresos para alcanzar metas financieras

El control de deudas es otro componente esencial de un presupuesto resistente. Evitar el endeudamiento innecesario y priorizar el pago de obligaciones con mayores tasas de interés ayuda a mantener el equilibrio financiero. A la par, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos resalta que “la planificación financiera permite a las personas tomar decisiones informadas sobre su dinero, manejar riesgos y mejorar su calidad de vida, fortaleciendo así su bienestar económico a largo plazo”.

El seguimiento constante del presupuesto garantiza su efectividad. Por ese motivo, es importante revisar periódicamente los gastos, ajustar hábitos y mantener registros actualizados porque permite alcanzar las metas financieras y evitar sorpresas desagradables. Organizar las finanzas personales no es una restricción, sino una estrategia para vivir con mayor tranquilidad, fortalecer la estabilidad económica y construir un futuro más seguro.

