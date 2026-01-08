Suspenden salidas hacia los Yungas por bloqueos en La Paz

En el sector de Kalajahuira, zona de Villa Fátima en la ciudad de La Paz, la mañana de este jueves se instaló un nuevo punto de bloqueo que impide el tránsito vehicular hacia Nor y Sud Yungas. Los movilizados exigen la abrogación del Decreto Supremo 5503.

A raíz de esta medida, la Terminal Provisional Terrestre Minasa informó mediante un comunicado oficial la suspensión temporal de las salidas hacia los Yungas, debido a los bloqueos registrados en distintos tramos de las rutas.

“La medida tiene como finalidad resguardar la seguridad de los usuarios y del transporte. El restablecimiento del servicio será comunicado oportunamente”, señala el comunicado emitido este 8 de enero de 2026 por la administración de la terminal, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

El bloqueo en Kalajahuira se suma a las medidas de presión impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), que este jueves cumple su tercer día de bloqueo nacional de caminos en rechazo al Decreto Supremo 5503. Sectores afiliados a la organización sindical mantienen cortes de vías en distintos puntos del país.

De acuerdo con el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), además del bloqueo hacia los Yungas, se registran cortes en la carretera La Paz–Oruro, el camino al lago Titicaca y la ruta hacia el norte del departamento de La Paz, lo que afecta la circulación interdepartamental e interprovincial.

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones, evitar viajes innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras continúan las movilizaciones y no se restablezca la transitabilidad en las rutas afectadas.

