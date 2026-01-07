TSE advierte que partidos inscriben candidatos sin requisitos para luego sustituirlos

Después de que 26.150 candidatos fueran inhabilitados, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) denuncian que las organizaciones políticas adoptan "estrategias" para reservar cupos para candidatos al presentar la inscripción de postulantes que no cumplen todos los requisitos, para luego sustituirlos más adelante.

Gustavo Ávila, presidente del TSE, dijo que muchos partidos inscriben postulantes que saben que no cumplen los requisitos solo para "guardar el lugar" y sustituirlos a última hora y subsanar esta anomalía se instalará una Sala Plena para fijar una fecha límite para que las organizaciones puedan realizar las sustituciones de candidatos.

“Como TSE en las próximas horas vamos a tomar una determinación y fijar una fecha para que las organizaciones políticas puedan sustituir a sus candidatos inhabilitados. El principio de igualdad debe regir en todo el proceso, hay candidatos que han cumplido los requisitos, pero hay otros candidatos que pretenden inscribirse 72 horas antes y eso no vamos a permitir como TSE, porque el ciudadano tiene derecho al voto informado”, señaló Ávila.

El titular del Órgano Electoral pidió hacer una diferenciación con el tema de las candidaturas inhabilitadas y aclaró que los postulantes que resulten inhabilitados por demandas o vulneraciones a las normas, estas pueden ser sustituidas hasta 72 horas antes del día de las elecciones; sin embargo, el TSE busca que esta normativa no se aplique a quienes se inscriben con la intensión de cambiar al candidato más adelante como una estrategia política.

En Bolivia, de acuerdo con el TSE, para las elecciones subnacionales del 22 de marzo se han inscrito 34.000 candidatos, pero 26.150 han sido inhabilitados porque no han presentado sus carpetas con los 10 documentos normados por el órgano electoral.

En el departamento de Santa Cruz, para el proceso electoral se han inscrito 5.602 postulantes; sin embargo, 4.000 candidatos han sido inhabilitados porque sus carpetas no contenían todos los requisitos, la mayoría solo contenía una fotocopia simple de su cédula de identidad.

Mira la programación en Red Uno Play