El Tribunal Supremo Electoral (TSE) brindó un informe sobre la revisión de requisitos de los precandidatos a las Elecciones Subnacionales 2026, en el que se detalla que, de 19.442 inscritos en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, solo 3.775 quedaron habilitados para continuar en carrera.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó que los Tribunales Electorales Departamentales realizaron el control documental y técnico, detectando un alto número de postulantes que no cumplían las exigencias establecidas por norma.

Resultados por departamento

Ávila detalló la situación en conferencia de prensa:

La Paz: 9.828 inscritos → 2.038 habilitados y 7.790 inhabilitados.

Oruro: 3.200 inscritos → 433 habilitados y 2.677 inhabilitados.

Potosí: 4.514 inscritos → 829 habilitados y 3.685 inhabilitados.

Chuquisaca: 1.900 inscritos → 475 habilitados y 1.423 inhabilitados.

El titular del TSE señaló que varias organizaciones políticas presentaron fotocopias de cédulas de identidad en lugar de documentos originales o certificados válidos, lo que ocasionó numerosas inhabilitaciones.

Definirán fecha para sustituciones

El TSE anunció que entre el 7 y 8 de enero se llevará a cabo una reunión para definir la fecha límite de sustitución de candidatos, tomando en cuenta que la normativa permite realizar cambios hasta 72 horas antes de las elecciones, previstas para el 22 de marzo.

Ávila confirmó que, de acuerdo con el calendario electoral, el 9 de enero se publicará la lista oficial de candidatos habilitados e inhabilitados a nivel nacional.

