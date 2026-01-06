TEMAS DE HOY:
Mario Argollo COB Accidente Santa Cruz accidente vehicular

32ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

De 19.442 inscritos, solo 3.775 precandidatos fueron habilitados en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, según informe del TSE

El TSE reportó un alto número de inhabilitados en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca por incumplir requisitos, y prepara la lista oficial para el 9 de enero.

Juan Marcelo Gonzáles

06/01/2026 12:23

Foto: Gustavo Ávila TSE (Captura de video)
La Paz

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) brindó un informe sobre la revisión de requisitos de los precandidatos a las Elecciones Subnacionales 2026, en el que se detalla que, de 19.442 inscritos en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, solo 3.775 quedaron habilitados para continuar en carrera.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó que los Tribunales Electorales Departamentales realizaron el control documental y técnico, detectando un alto número de postulantes que no cumplían las exigencias establecidas por norma.

Resultados por departamento

Ávila detalló la situación en conferencia de prensa:

  • La Paz: 9.828 inscritos → 2.038 habilitados y 7.790 inhabilitados.

  • Oruro: 3.200 inscritos → 433 habilitados y 2.677 inhabilitados.

  • Potosí: 4.514 inscritos → 829 habilitados y 3.685 inhabilitados.

  • Chuquisaca: 1.900 inscritos → 475 habilitados y 1.423 inhabilitados.

 

El titular del TSE señaló que varias organizaciones políticas presentaron fotocopias de cédulas de identidad en lugar de documentos originales o certificados válidos, lo que ocasionó numerosas inhabilitaciones.

Definirán fecha para sustituciones

El TSE anunció que entre el 7 y 8 de enero se llevará a cabo una reunión para definir la fecha límite de sustitución de candidatos, tomando en cuenta que la normativa permite realizar cambios hasta 72 horas antes de las elecciones, previstas para el 22 de marzo.

Ávila confirmó que, de acuerdo con el calendario electoral, el 9 de enero se publicará la lista oficial de candidatos habilitados e inhabilitados a nivel nacional.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD