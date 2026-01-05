TSE anuncia que realizará un nuevo padrón electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció en la inauguración del año electoral que realizará nuevo Padrón Electoral en un plazo máximo de 24 meses por que será un trabajo técnico y transparente con los máximos estándares de seguridad por ello han solicitado el acompañamiento del poder ejecutivo.

“Quiero ser claro el padrón electoral actual es confiable y no ha sido objeto de manipulación, ninguna elección reciente ha demostrado irregularidades, sin embargo, comprendemos la sensibilidad ciudadana sobre este tema en cumplimiento a la ley iniciaremos este proceso con responsabilidad” mencionó Ávila.

En cuanto para las Elecciones Subnacionales 2026 el presidente del TSE, Gustavo Ávila, se refirió a la complejidad de la realización de la misma por la cantidad de cargos y el sistema de elección que obligará a poder reforzar el Sistema de resultados preliminares.

“Las Elecciones Subnacionales 2026 representan una complejidad mayor por la diversidad de cargos y el sistema de elección, esto obligará a reforzar y adecuar el sistema de resultados preliminares realizando pruebas y simulacros con la participación de actores políticos y las misiones de observación nacional e internacional que trabajarán con nosotros a puertas abiertas” Gustavo Ávila presidente TSE.

Durante la gestión 2025, el TSE llevó adelante las Elecciones Generales, incluyendo una segunda vuelta presidencial, algo inédito en la historia reciente del país. Este proceso será parte central del informe que la institución presentará este lunes ante la ciudadanía.

Nueva conformación del TSE

El acto también marca el inicio del primer año completo con la nueva composición del Órgano Electoral, definida por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a fines de 2025. Los vocales electos para un periodo de seis años son:

Gustavo Ávila, presidente

Ximena Camacho, vicepresidenta

Silvia Elizabeth Chávez

Celedonia Cruz

Carlos Goitia

Carlos Ortiz

Ramiro Canedo

El TSE deberá llevar adelante las elecciones subnacionales en los nueve departamentos y más de 300 municipios del país, eligiendo gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales.

