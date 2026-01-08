Drones y canes buscan a la niña raptada en La Guardia

A plena luz del día, la niña Yuvinca Z. fue raptada por dos sujetos enmascarados el pasado 6 de enero en el barrio Divino Niño, kilómetro 15 del municipio de La Guardia en Santa Cruz. Según testigos, los captores descendieron de una vagoneta blanca para inmovilizar a la menor con un trapo y huir rápidamente de la escena.

La madre de la pequeña relató que el último contacto visual ocurrió a las 11:45 a.m., cuando la niña se dirigía a casa de su tía. En un despliegue masivo, la Policía Boliviana y la Fiscalía emplearon drones y unidades caninas para peinar la zona del incidente.

La comunidad no se quedó de brazos cruzados y se sumó a las labores de rescate portando machetes para limpiar la maleza de los terrenos abandonados. Bomberos de la policía también acompañan las cuadrillas de búsqueda.

Según la madre de la menor, vestía un short a rayas y una polera blanca con estampados rosados al momento de su desaparición. Las autoridades confirmaron que el operativo se reanudará mañana para agotar todos los recursos posibles en su localización.

