Buscan a niña de 8 años en La Guardia, su madre sospecha de un posible rapto

En el municipio de La Guardia se registró la desaparición de una niña de ocho años durante la tarde de ayer. La madre relató que perdió el rastro de la menor cuando esta se dirigía a la casa de su sobrina, ubicada a solo una vuelta de esquina.

Según testimonios recolectados en la zona, el hecho podría tratarse de un rapto ejecutado por sujetos desconocidos. Una compañera de la víctima aseguró haber visto cómo individuos con máscaras la subieron por la fuerza a un automóvil blanco.

Las autoridades locales ya han iniciado las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de la pequeña y la identificación del vehículo. Los familiares piden a la población cualquier información relevante que permita rescatar a la menor lo antes posible.

Mira la programación en Red Uno Play