Capturan a sujeto con sustancias controladas en operativo policial

Un contingente de 300 efectivos policiales inició esta noche un operativo de Alto Impacto centrado en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz. El despliegue comenzó con patrullajes estratégicos que derivaron en el ingreso sorpresivo de los agentes a los canales de drenaje.

Durante la intervención en el Canal Isuto, un hombre fue capturado con sustancias controladas ocultas entre sus pertenencias. Ante esta situación, decidió huir de los efectivos policiales, sin embargo, fue capturado, aprehendido y trasladado a una estación policial.

La movilización responde directamente a las constantes denuncias de los vecinos, quienes alertaron sobre el incremento de robos en el barrio. Además de los arrestos, los uniformados encontraron en los canales de drenaje, maletas y diversos artículos de hogar que presuntamente fueron sustraídos por delincuentes.

Las autoridades confirmaron que el rastrillaje se extenderá a otros puntos críticos durante toda la madrugada para erradicar la inseguridad.

