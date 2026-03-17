Amplían a 4 meses la detención del hombre que agredió a un niño en Cochabamba

El caso que generó indignación en Cochabamba dio un nuevo giro. La justicia decidió ampliar de uno a cuatro meses la detención preventiva del hombre acusado de agredir brutalmente a un niño de 11 años en la zona sur de la ciudad.

Inicialmente, el agresor había sido enviado a prisión preventiva por un mes. Sin embargo, tras nuevas valoraciones, la medida fue endurecida.

Un ataque que conmocionó

Según la denuncia, el menor fue atacado por su propio vecino mientras jugaba en la zona de la Base Aérea.

El hecho ocurrió el pasado 21 de febrero, cuando el agresor, presuntamente en estado de ebriedad, apareció con un palo y comenzó a golpear al niño.

La violencia fue tal que el menor quedó herido e inconsciente.

Auxilio y diagnóstico

Fueron los vecinos quienes, al percatarse de lo ocurrido, auxiliaron al niño y permitieron que reciba atención médica oportuna.

El menor fue diagnosticado con 20 días de impedimento, reflejo de la gravedad de la agresión.

Piden que no quede libre

La madre del niño, junto a vecinos del sector, expresó su preocupación y exigió que el acusado no sea liberado, señalando que no sería la primera vez que incurre en un hecho similar.

El pedido apunta a garantizar la seguridad del menor y de la comunidad.

Un caso que exige justicia

La ampliación de la detención preventiva representa un avance, pero no cierra el caso.

Mientras la investigación continúa, la exigencia es clara: que el hecho no quede impune y que se proteja a las víctimas más vulnerables.

Mira la programación en Red Uno Play