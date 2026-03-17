TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset accidente de tránsito Capturan a feminicida

27ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Secuestran documentos, DVR y CPU tras allanamientos en busca de desarticular la estructura criminal de Marset

El fiscal antidroga asignado al caso, Ismael Palenque, confirmó que los elementos secuestrados serán analizados para establecer posibles vínculos con la estructura criminal investigada.

Charles Muñoz Flores

17/03/2026 13:10

El fiscal antidroga asignado al caso, Ismael Palenque. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El Ministerio Público informó que avanzan las investigaciones dentro del caso vinculado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, tras la ejecución de tres allanamientos en distintas zonas del departamento de Santa Cruz.

Dos de los operativos se realizaron en inmuebles ubicados en el Urubó, mientras que el tercero tuvo lugar en un aeródromo situado entre Cotoca y Pailas. En este último punto, las autoridades evidenciaron la existencia de hangares vacíos, mientras que en otro de los intervenidos se encontró una avioneta sin motor, la cual fue sometida a pericias.

El fiscal antidroga asignado al caso, Ismael Palenque, confirmó que durante los allanamientos se procedió al secuestro de documentación, un DVR con grabaciones de cámaras de seguridad y un CPU, elementos que serán analizados para establecer posibles vínculos con la estructura criminal investigada.

“Se está realizando investigaciones, recabando información a fin de identificar personas. Conforme avancen los resultados, estas podrán ser convocadas en calidad de testigos o procesados”, señaló la autoridad.

Asimismo, el fiscal detalló que previamente se ejecutaron seis intervenciones policiales el pasado viernes, a las que se sumaron los tres allanamientos recientes como parte de un operativo que responde a la urgencia investigativa presentada ante la autoridad judicial.

Las pesquisas se iniciaron por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas contra autores aún no identificados, sin descartar la ampliación del proceso a otras personas. Además, se investiga la posible utilización de aeronaves para vuelos ilegales, lo que podría ampliar el alcance del caso.

El Ministerio Público reiteró que las investigaciones continúan en curso con el objetivo de desarticular la red vinculada a Marset y establecer responsabilidades penales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD