Cordilleras, selvas y valles impulsan el turismo de aventura en Bolivia

Bolivia es uno de los destinos más atractivos de Sudamérica para quienes buscan experiencias intensas en contacto con la naturaleza. Su geografía diversa, que combina altiplano, cordilleras, valles, selvas tropicales y desiertos de sal, permite practicar múltiples actividades de turismo de aventura en escenarios únicos.

Juan Carlos Núñez, docente de la carrera de Administración de Hotelería y Turismo de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), destaca que la riqueza natural del país es uno de los principales factores que impulsan este tipo de turismo.

“Bolivia es un país megadiverso, tiene catorce zonas fisiográficas bien marcadas, esto hace que podamos tener una alta gama de opciones para el turismo de aventura. Tenemos montañas para todo lo que les gusta escalar, tenemos toda la cordillera de los Andes como también la cordillera oriental donde se puede hacer andinismo”, destaca el académico.

Esta diversidad geográfica permite que el país ofrezca desde expediciones de alta montaña hasta recorridos por selvas tropicales o cañones prehistóricos.

“Tenemos valles donde tenemos puentes, tenemos ríos, los cuales podemos hacer turismo de aventura tanto hard soft o light, dependiendo de los requerimientos. El 62% de Bolivia es área tropical, donde podemos hacer trekking, podemos ir a ver orquídeas, ir a ver aves y eso significa entrar a la selva. Entonces tenemos tanta variedad de regiones fisiográficas que, prácticamente, amplía las opciones de hacer turismo de aventura”, explica Nuñez.

Salar de Uyuni y lagunas de colores

Uno de los destinos más conocidos es el Salar de Uyuni, considerado el desierto de sal más grande del mundo con más de 10.500 kilómetros cuadrados de extensión. Este lugar ofrece travesías en vehículos 4x4, caminatas, ciclismo y fotografía en paisajes que parecen de otro planeta.

Según Núñez, incluso los destinos más populares mantienen su esencia de aventura. “Ir al parque nacional Noel Kempff Mercado en Santa Cruz es impresionante. Bueno, para llegar es bastante largo el viaje, pero las vistas son espectaculares. Ir al Salar de Uyuni, ir a todo lo que son las lagunas de colores. Si bien tenemos un poquitito más de comodidad y confort, pero no deja de ser de aventura porque el camino es agreste y eso es lo lindo de ese lugar”, agrega Nuñez

En esta región también destacan lugares como la Laguna Colorada, famosa por su tonalidad rojiza y la presencia de flamencos, lo que convierte al lugar en un destino ideal para safaris fotográficos y exploraciones en altura.

Montañismo en la Cordillera de los Andes

Para los amantes del alpinismo, Bolivia cuenta con algunos de los picos más impresionantes de Sudamérica. La Cordillera Real ofrece desafíos para montañistas de distintos niveles, desde ascensos accesibles hasta expediciones de alta dificultad.

“Tenemos toda la cordillera para hacer escalada, y estamos entrando en temporada de escalada. Ya sea el Ilimani, el Ilampu, el Huayna Potosí como centros más importantes. Pero aquí en la escalada se lleva la mejor es el Sajama, porque es la montaña más alta de Bolivia, entonces, ese es un reto”, enfatiza el especialista.

El Nevado Sajama, con 6.542 metros de altura, representa uno de los mayores desafíos para montañistas experimentados. Además de su ascenso, el parque nacional que lo rodea ofrece paisajes de volcanes, termas naturales y bosques de queñua.

Aventuras en valles, selvas y cañones

Otro destino destacado es el Parque Nacional Toro Toro, famoso por sus huellas de dinosaurios y su impresionante cañón. Este lugar permite practicar trekking, exploración de cavernas y recorridos por formaciones geológicas únicas. “Para empezar, Torotoro, para ir a ver las huellas de dinosaurio, hay que caminar para llegar a los cañones”, sostiene Nuñez.

Asimismo, los Yungas son otro punto clave para los deportes extremos. En esta región se encuentra el famoso Camino de la Muerte, una ruta de descenso en bicicleta que conecta la ciudad de La Paz con la zona tropical de Coroico.

“Una de las reinas de esta modalidad turística es la bicimontana, el camino de la muerte. Subir hasta la cumbre y bajar hasta Yolosa. En el municipio de Coroico, bajar en bicicletas, obviamente se toma grandes velocidades, pero esto es espectacular porque no solo es ir en la bicicleta, sino también admirar el paisaje que uno tiene”, comenta el especialista.

Además del ciclismo de montaña, actividades como rafting, canopy y puenting, atraen cada año a miles de viajeros que buscan adrenalina en este sector de los yungas.

Seguridad y responsabilidad en la aventura

Aunque el turismo de aventura ofrece experiencias únicas, también implica ciertos riesgos. Por ello, los especialistas recomiendan siempre realizar estas actividades con guías certificados, equipos adecuados y medidas de seguridad.

Núñez enfatiza que la prevención es fundamental para disfrutar plenamente de estas experiencias.

“Es importante para todas las personas que quieran hacer turismo de aventura, siempre cualquier precaución que puedan tómenla. Porque conlleva un riesgo, por lo tanto, siempre con precaución, pero vayan a todos los lugares. Bolivia es megadiverso y no solo van a ver la parte de naturaleza y de aventura. También van a tener esa riqueza cultural, esa cultura viva que siempre va a estar con nosotros”, concluye el académico.

Gracias a su extraordinaria diversidad natural y cultural, Bolivia se posiciona como un destino privilegiado para el turismo de aventura. Desde las alturas de la cordillera hasta la profundidad de la selva amazónica, el país ofrece escenarios únicos que invitan a descubrir, explorar y desafiar los límites en contacto directo con la naturaleza.

Mira la programación en Red Uno Play