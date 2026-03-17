Revisan cámaras: buscan a responsables de robo y atropello a una niña en Cochabamba

La Policía investiga el violento caso de robo agravado y atropello a una menor de 10 años ocurrido en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde ya se registran avances en las pesquisas.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que se están analizando imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables del hecho, registrado el pasado 5 de marzo en inmediaciones de la avenida Guayacán.

Comentó que se logró establecer la participación de al menos tres personas, entre ellas una mujer que habría ejecutado el robo en complicidad con otros dos sujetos.

De acuerdo con los antecedentes, la menor fue interceptada cuando esperaba ingresar a su vivienda. Una mujer descendió de un vehículo y, con el pretexto de pedir acceso a internet, se acercó para arrebatarle el celular.

La niña intentó resistirse, pero los delincuentes pusieron en marcha el motorizado, lo que provocó que fuera arrastrada. La rueda trasera le pasó por el pie derecho, causándole una fractura.

La víctima se encuentra estable, mientras la Policía continúa con la recolección de pruebas para dar con el paradero de los implicados.



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