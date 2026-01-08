La plataforma de predicciones Polymarket generó controversia tras anunciar que no pagará más de 10,5 millones de dólares en apuestas sobre una hipotética invasión de Estados Unidos a Venezuela, luego de la reciente operación militar estadounidense que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

La decisión se da después de que un apostante anónimo ganara cerca de 436.000 dólares al predecir la salida del poder de Maduro horas antes del operativo.

Polymarket justificó su postura señalando que la operación no cumplió con su definición de invasión, que exige que las fuerzas estadounidenses establezcan control sobre territorio venezolano de manera prolongada.

Además, la plataforma requiere un “consenso de fuentes creíbles” para declarar un resultado, lo que, según ellos, tampoco se alcanzó. Esta definición técnica ha generado críticas de usuarios que consideran arbitraria la decisión de no pagar.

La situación se complica por la precisión de las apuestas. El apostante que ganó cientos de miles de dólares lo hizo horas antes del ataque estadounidense, lo que levantó sospechas sobre el posible uso de información confidencial para anticipar la operación.

Mientras tanto, otros contratos sobre la pérdida de poder de Maduro sí fueron liquidados, evidenciando la inconsistencia percibida por algunos apostantes.

La operación militar de EE. UU., realizada a inicios de enero de 2026, resultó en la captura de Maduro en Caracas tras enfrentamientos que dejaron decenas de muertos.

Mira la programación en Red Uno Play