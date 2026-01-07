VIDEO: Le dejaron $us 20 por un “golpecito” y el daño era enorme

Un video que circula en redes sociales se volvió viral por la curiosa historia de un conductor que regresó a su auto y encontró una nota junto a un billete de 20 dólares. Según el mensaje, la persona había golpeado el vehículo por accidente y dejaba el dinero acompañado de un mensaje: “Disculpe por el golpecito, ahí le dejó $us 20”.

Al principio, el dueño del auto pensó que se trataba de un daño menor, pero al revisar el vehículo, la sorpresa fue total. Lo que parecía un “golpecito” se concentraba en la puerta del copiloto, que estaba prácticamente hundida. La reacción del conductor, mezclando incredulidad y humor, no tardó en viralizarse:

“Hijos de su mamá, me la hicieron pedazos, ¡qué golpecito! Si ni la puerta abre”, exclamó mientras grababa la escena.

El clip rápidamente generó miles de comentarios y reacciones entre los usuarios, quienes bromearon sobre la “honestidad extrema” del responsable y la suerte del afectado. Algunos incluso aconsejaban usar el dinero para pulir la puerta o para transportarse en un taxi.

La historia se volvió tendencia no solo por lo inesperado del gesto, sino también por la reacción del dueño. Los usuarios destacaron que, a veces, la honestidad viene en formas curiosas.



