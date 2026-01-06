Travesura de niño se hace viral y causa risas en las redes sociales

La inocencia de un niño y un momento de juego encendieron las redes sociales en las últimas horas. Un pequeño de aproximadamente tres años protagonizó un video que, a primera vista, generó preocupación entre los usuarios.

En las imágenes se ve al niño sosteniendo una manguera y aparentando llenar con agua el tanque del vehículo de su papá, en lo que parece ser una estación de gasolina. La escena despertó todo tipo de reacciones, sobre todo por el posible daño que podría causar al motor del auto.

El video fue acompañado por la frase: “La vida no dejó de ser un juego, solo cambió las reglas y tú dejaste de imaginar”. Sin embargo, aunque la imaginación de los más pequeños no tiene límites, muchos pensaron que esta travesura había salido muy cara.

Entre los comentarios se leía: “Mientras no lo ponga en marcha el tema es cómo van a secar eso 😂” y también recuerdos personales como: “Yo también hice eso con la camioneta de mi abuelo y tuvieron que llevarla al taller”.

No obstante, varios usuarios notaron que la tapa del tanque estaba cerrada, por lo que el agua nunca ingresó al vehículo. Todo se trató de un momento divertido que un padre decidió compartir con su hijo, sin consecuencias reales.

El video terminó siendo una muestra de juego, imaginación y complicidad familiar, aunque por unos segundos logró engañar a más de uno en redes sociales.



