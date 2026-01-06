TEMAS DE HOY:
Día de Reyes: el significado del 6 de enero y cómo se celebra en Bolivia

Según la fe cristiana, este acontecimiento representa el reconocimiento de Jesús como rey y salvador, no solo para el pueblo judío, sino también para otros pueblos.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

06/01/2026 10:35

FOTO: EFE

Cada 6 de enero, la tradición cristiana recuerda la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús, un episodio que marca uno de los momentos más simbólicos del calendario religioso. Melchor, Gaspar y Baltasar, guiados por una estrella, llegaron hasta Belén para rendir homenaje y ofrecer presentes a Jesús. 

Esta fecha está relacionada con la Epifanía, término que hace referencia a la manifestación de Jesús al mundo. Según la fe cristiana, este acontecimiento representa el reconocimiento de Jesús como rey y salvador, no solo para el pueblo judío, sino también para otros pueblos, representados por los Reyes Magos.

De acuerdo con la tradición, los sabios de Oriente llegaron doce días después del nacimiento de Jesús, celebrado el 25 de diciembre. Por esta razón, el calendario cristiano estableció el 6 de enero como el Día de Reyes, una jornada que combina fe, historia y tradición.

En Bolivia, esta celebración se vive principalmente con actividades solidarias dirigidas a los niños. En distintos barrios y comunidades, parroquias, juntas vecinales y organizaciones sociales organizan chocolatadas, bocadillos típicos y encuentros comunitarios. 

Durante estas actividades, también se entregan regalos, juguetes y ropa, llevando alegría a muchos niños, especialmente a aquellos que no pudieron recibir obsequios en Navidad. Además, se realizan misas y actos religiosos que buscan transmitir el valor espiritual de esta fecha.

En ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, es común que plazas y espacios públicos se conviertan en puntos de encuentro, donde familias y vecinos se reúnen para mantener viva una tradición que promueve la fe, la unión y la solidaridad.
 

