Meteorito cruza el cielo de Europa y fragmentos dañan una vivienda en Alemania (video)

El objeto espacial fue observado en varios países de Europa antes de fragmentarse en la atmósfera. No se reportaron personas heridas.
10/03/2026 8:57
La Agencia Espacial Europea (ESA) analiza el bólido brillante observado en la tarde del domingo desde Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos que se desplazaba del suroeste al noroeste y que tras fragmentarse causó daños en una vivienda en la ciudad alemana de Coblenza, en el oeste germano, sin dejar heridos.
El equipo de Defensa Planetaria del Programa de Seguridad Espacial de la ESA utiliza actualmente todos los datos disponibles para estimar el tamaño del objeto, que calculan tenía unos pocos metros de diámetro, señaló la agencia europea en un comunicado.
La ESA explicó además que los objetos pequeños que se acercan a la Tierra desde regiones del cielo más brillantes y diurnas, incluso al atardecer, como en este caso, pasan desapercibidos en la mayoría de los casos.
Los fragmentos alcanzaron la Tierra alrededor de las 19.15 horas locales (18.15 GMT) y se registraron daños aislados en Renania-Palatinado, aunque no se reportaron heridos, indicó la LfBK en un comunicado.
La LfBK subrayó que el suceso "no guarda relación con ninguna actividad militar".
Pequeños fragmentos de los meteoritos resultantes atravesaron el tejado de una casa sin causar heridos.
Un portavoz de los bomberos de Coblenza informó de que al llegar al lugar del impacto pudieron comprobar que un objeto no identificado había dejado un agujero del tamaño de una pelota de fútbol en el tejado de la vivienda afectada.
