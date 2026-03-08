¿Te subirías? Así es la nueva montaña rusa inspirada en 'Rápidos y Furiosos'

En imágenes difundidas en redes sociales se observan los vagones recorriendo parte del circuito mientras se realizan pruebas técnicas previas a su inauguración.
08/03/2026 17:48
Una nueva atracción inspirada en la famosa saga cinematográfica “Rápidos y Furiosos” fue vista recientemente en fase de pruebas en el parque temático Universal Studios Hollywood, generando expectativa entre los fanáticos de la velocidad y la acción.
La atracción está inspirada en la popular franquicia de películas Fast & Furious, conocida por sus escenas de carreras, persecuciones y autos de alta velocidad.
Según información del parque, la montaña rusa ofrecerá giros, aceleraciones y movimientos que simulan las maniobras de derrape características de las películas, buscando que los visitantes sientan la emoción de una carrera callejera.
Se prevé que “Fast & Furious: Hollywood Drift” abra sus puertas al público durante el verano, ampliando la oferta de experiencias del parque y atrayendo tanto a turistas como a seguidores de la saga.
