¿Te subirías? Así es la nueva montaña rusa inspirada en 'Rápidos y Furiosos'

Una nueva atracción inspirada en la famosa saga cinematográfica “Rápidos y Furiosos” fue vista recientemente en fase de pruebas en el parque temático Universal Studios Hollywood, generando expectativa entre los fanáticos de la velocidad y la acción.

La montaña rusa llevará por nombre Fast & Furious: Hollywood Drift y promete convertirse en una de las experiencias más intensas del parque. En imágenes difundidas en redes sociales se observan los vagones recorriendo parte del circuito mientras se realizan pruebas técnicas previas a su inauguración.

La atracción está inspirada en la popular franquicia de películas Fast & Furious, conocida por sus escenas de carreras, persecuciones y autos de alta velocidad.

Según información del parque, la montaña rusa ofrecerá giros, aceleraciones y movimientos que simulan las maniobras de derrape características de las películas, buscando que los visitantes sientan la emoción de una carrera callejera.

Se prevé que “Fast & Furious: Hollywood Drift” abra sus puertas al público durante el verano, ampliando la oferta de experiencias del parque y atrayendo tanto a turistas como a seguidores de la saga.



