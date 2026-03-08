El ugandés Jacob Kiplimo bate el récord del mundo de medio maratón en Lisboa

El atleta ugandés Jacob Kiplimo batió este domingo el récord del mundo de medio maratón en la prueba disputada en Lisboa con un tiempo de 57:20 minutos, diez segundos menos que la marca que tenía el etíope Yomif Kejelcha lograda en Valencia en 2024.



Kiplimo, de 25 años, ya pulverizó la plusmarca mundial de los 21,09 kilómetros en 2021 en la capital lisboeta con 57:31 hasta que se lo arrebató Kejelcha, informa World Athletics en su web.



En el medio maratón de Barcelona, celebrado en febrero del pasado año, el corredor ugandés hizo 56:42, pero la federación internacional de atletismo invalidó el récord porque las condiciones de la carrera no cumplían con las normas. EFE



Mira la programación en Red Uno Play