La madre habría desaparecido con Bs 70.000: Padre de los menores envenenados en El Alto rompe el silencio

El padre de los tres niños que permanecen internados en terapia intensiva en el Hospital del Norte, en la ciudad de El Alto, rompió el silencio y relató el dramático momento en el que fue alertado sobre el presunto intento de infanticidio que ahora es investigado por las autoridades.

El hecho involucra a tres menores de 11, 5 y 4 años, quienes fueron encontrados inconscientes y con heridas en las muñecas, además de presuntos signos de intoxicación por veneno. Según la denuncia del padre, la principal sospechosa es la madre de los niños.

“Yo estaba trabajando”

Entre lágrimas, el hombre explicó que no se encontraba en su vivienda cuando ocurrió el hecho, ya que estaba cumpliendo su jornada laboral.

“Yo estaba trabajando… aquí justo cuando recibí la llamada”, relató el padre al recordar el momento en que fue informado de lo sucedido.

Tras recibir la alerta, se trasladó de inmediato hasta su domicilio, donde encontró a sus hijos desmayados. Posteriormente, los llevó de urgencia a un centro médico para que recibieran atención.

Niños con signos de intoxicación

De acuerdo con su testimonio, los menores no solo habrían ingerido veneno, sino que también presentaban cortes en las muñecas.

“Sí, están cortados… veneno más”, afirmó el padre al describir la escena que encontró al llegar a su vivienda.

Según el relato, la hija mayor habría sido quien alertó inicialmente sobre la situación tras notar las heridas.

El hombre también aseguró que al ingresar a su casa percibió un fuerte olor a veneno, el cual incluso también se sentía en su vehículo.

“Veneno está en mi casa y olor a veneno está en mi carro”, manifestó.

Sospechas sobre la madre

El padre sostiene que la madre de los menores habría tomado esta decisión presuntamente influenciada por su actual pareja, quien le habría exigido deshacerse de los niños para continuar con la relación.

Además, denunció que tras el hecho la mujer que está siendo buscada por las autoridades se llevó alrededor de 70 mil bolivianos y varios documentos del domicilio familiar.

Investigación en curso

Mientras tanto, los tres menores permanecen hospitalizados y bajo observación médica en terapia intensiva, mientras la Policía y el Ministerio Público investigan el caso como presunta tentativa de infanticidio.

“No sé todavía más al profundo ahorita… solo sé que mis hijos están hospitalizados”, expresó el padre con evidente angustia.

Las autoridades continúan recolectando elementos para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades en este caso que ha generado conmoción en la ciudad de El Alto.

