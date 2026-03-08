“Yo estaba trabajando”: el desgarrador relato del padre de los niños atacados por su madre en El Alto

Autoridades en La Paz investigan un presunto caso de tentativa de infanticidio luego de que tres menores de 11, 5 y 4 años fueran encontrados inconscientes y con heridas en las muñecas. Los niños permanecen internados en terapia intensiva en el Hospital del Norte.

El hecho fue denunciado por el padre de los menores, quien aseguró que se encontraba trabajando cuando recibió una llamada que lo alertó sobre la situación. Al llegar a su vivienda encontró a sus hijos desmayados y los trasladó de emergencia a un centro de salud.

“Yo estaba trabajando… aquí justo cuando recibí la llamada”, relató el padre al referirse al momento en que fue alertado sobre lo ocurrido.

Según su testimonio, la madre de los niños presuntamente les habría dado veneno y además les habría provocado cortes en las muñecas. “Sí, están cortados… veneno más", afirmó el hombre al describir el estado en el que encontró a los menores.

De acuerdo con la denuncia, la hija mayor habría sido quien dio la alerta inicial al notar las heridas. El padre también indicó que percibió un fuerte olor a veneno tanto en su vivienda como en su vehículo. “Veneno está en mi casa y olor a veneno está en mi carro”, señaló.

El hombre también sostuvo que la mujer habría tomado esa decisión presuntamente influenciada por su actual pareja, quien le habría exigido deshacerse de los menores para continuar con la relación.

Tras el hecho, la mujer se habría llevado aproximadamente 70 mil bolivianos y documentos de la vivienda donde residían. Mientras tanto, los tres niños permanecen hospitalizados bajo observación médica.

“No sé todavía más al profundo ahorita… solo sé que mis hijos están hospitalizados”, expresó el padre, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

