En un operativo de interdicción al narcotráfico, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) revisaron encomiendas en la Terminal de Buses de Tarija.

Durante la inspección, el can Milán dio una alerta positiva ante una caja proveniente de Cochabamba. Al abrirla, los agentes hallaron cinco paquetes con una hierba verdosa, que tras la prueba de campo resultó ser marihuana.

El caso fue derivado al Ministerio Público y se investiga el destino que tenía la sustancia controlada en ese departamento.

Can antinarcóticos descubre droga en Terminal de Buses de Tarija. Foto Policía Boliviana.

