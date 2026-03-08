TEMAS DE HOY:
Policial

Can antinarcóticos descubre droga en Terminal de Buses de Tarija

Milán detectó marihuana en una encomienda proveniente de Cochabamba durante un control en la Terminal de Buses de Tarija.

Silvia Sanchez

07/03/2026 21:11

Tarija, Bolivia

En un operativo de interdicción al narcotráfico, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) revisaron encomiendas en la Terminal de Buses de Tarija.

Durante la inspección, el can Milán dio una alerta positiva ante una caja proveniente de Cochabamba. Al abrirla, los agentes hallaron cinco paquetes con una hierba verdosa, que tras la prueba de campo resultó ser marihuana.

El caso fue derivado al Ministerio Público y se investiga el destino que tenía la sustancia controlada en ese departamento.

