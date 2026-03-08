Un joven que circulaba en su motocicleta por el cuarto anillo y la avenida Bush, en la ciudad de Santa Cruz, fue víctima de un violento atraco perpetrado por tres antisociales armados con cuchillos.

Según el relato de la víctima, su motocicleta se apagó repentinamente mientras transitaba por la zona, momento que fue aprovechado por los delincuentes para interceptarlo y amenazarlo con armas punzocortantes con el objetivo de robarle sus pertenencias.

El joven contó que inicialmente vio a uno de los sujetos salir de un área con vegetación cercana. “Me percaté de reojo, vi que del monte uno saltó y se vino rapidito caminando”, relató.

Ante la sospecha de que lo seguían, decidió detenerse frente a una vivienda y pedir ayuda a las personas que estaban en el lugar. “Parqueé la moto en la entrada de una casa y les dije si por favor me podían hacer entrar porque me estaban siguiendo”, explicó.

Sin embargo, en cuestión de segundos aparecieron más atacantes. “Cuando me di la vuelta ya no era uno, eran dos… y cuando les hablaba a las personas de la casa, apareció un tercero por mi izquierda que ni lo vi”, contó.

Los delincuentes le exigieron que entregara todas sus pertenencias. En un intento por evitar que le robaran su teléfono, el joven lo lanzó hacia el interior de la vivienda cercana.

“Nomás me dijeron que les dé todo y lo que hice fue sacar mi celular y tirarlo a la casa”, señaló.

Esta acción enfureció a los antisociales, quienes reaccionaron violentamente. “Uno me agarró del cuello, me tiró mi cadena y el otro, cuando me empujó, me jaló la mochila”, relató.

Durante el ataque, los delincuentes lo amenazaban con cuchillos, lo que hizo que temiera por su vida. “El cuchillo era uno de cocina…me decía que me iba a matar si no le daba todo”, recordó.

En medio del forcejeo, el joven logró agacharse y liberarse. “Cuando me jaló la mochila me pude agachar y ahí pude zafar de eso”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play