TEMAS DE HOY:
Infanticidio Intento de infanticidio hacinamiento carceles

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡La leyenda continúa! Messi anota y se acerca al club de los 900

El astro argentino Lionel Messi volvió a ser protagonista con Inter Miami CF, anotando en el duelo ante D.C. United por la MLS y acercándose a una cifra histórica en su carrera.

Martin Suarez Vargas

07/03/2026 20:42

Lionel Messi celebra su gol con Inter Miami. Foto: Instagram de Lionel Messi

Escuchar esta nota

Lionel Messi volvió a dejar su huella en la Major League Soccer al anotar en el encuentro entre Inter Miami y D.C. United, correspondiente a la jornada de la liga estadounidense. El delantero argentino apareció en el área para convertir el 0-2 parcial del partido, ampliando la ventaja de su equipo en el compromiso disputado en Washington.

Más allá del resultado del partido, el tanto tiene un significado especial en la carrera del futbolista argentino. Con esta anotación, Messi sigue acercándose a una marca histórica: los 900 goles oficiales, una cifra que muy pocos jugadores en la historia del fútbol han alcanzado.

El campeón del mundo con la Selección de Argentina ha construido su impresionante registro goleador a lo largo de su carrera en clubes como FC Barcelona, Paris Saint-Germain y actualmente con Inter Miami.

A sus 38 años, el argentino continúa demostrando vigencia y sigue ampliando su legado en el fútbol mundial. Cada gol que anota lo acerca más a un nuevo hito que consolidaría aún más su lugar entre los jugadores más grandes de todos los tiempos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:40

Uno de película

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:40

Uno de película

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD