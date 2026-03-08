Lionel Messi volvió a dejar su huella en la Major League Soccer al anotar en el encuentro entre Inter Miami y D.C. United, correspondiente a la jornada de la liga estadounidense. El delantero argentino apareció en el área para convertir el 0-2 parcial del partido, ampliando la ventaja de su equipo en el compromiso disputado en Washington.

Más allá del resultado del partido, el tanto tiene un significado especial en la carrera del futbolista argentino. Con esta anotación, Messi sigue acercándose a una marca histórica: los 900 goles oficiales, una cifra que muy pocos jugadores en la historia del fútbol han alcanzado.

El campeón del mundo con la Selección de Argentina ha construido su impresionante registro goleador a lo largo de su carrera en clubes como FC Barcelona, Paris Saint-Germain y actualmente con Inter Miami.

A sus 38 años, el argentino continúa demostrando vigencia y sigue ampliando su legado en el fútbol mundial. Cada gol que anota lo acerca más a un nuevo hito que consolidaría aún más su lugar entre los jugadores más grandes de todos los tiempos.

