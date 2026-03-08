Lluvia intensa sorprende a Santa Cruz y complica rutas del transporte público

Una intensa lluvia se registra la noche de este sábado en la ciudad de Santa Cruz, provocando que varias calles se vean anegadas y generen dificultades en la circulación vehicular y del transporte público en distintos puntos de la capital cruceña.

En un recorrido por la zona del mercado Mutualista, se evidenció la fuerte precipitación que obligó a muchas personas a buscar refugio mientras esperan transporte para retornar a sus hogares. Algunos usuarios del transporte público señalaron que la lluvia complica la circulación de los micros, especialmente en rutas donde las vías se deterioran rápidamente cuando llueve.

Un vecino que aguardaba la llegada de la línea 129 explicó que el principal problema es el estado del camino, ya que cuando se registran lluvias intensas la ruta se vuelve complicada y el paso de los vehículos se reduce.

Imágenes en tiempo real desde distintos puntos de la ciudad muestran cielos completamente nublados y precipitaciones persistentes. Además, en algunos sectores ya se reportan calles que parecen ríos debido a la acumulación de agua.

De acuerdo con el reporte, esta lluvia estaba prevista y se prevé que continúe durante las próximas horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones al circular por la ciudad.

Pese a las precipitaciones, en algunas zonas de Santa Cruz las vías aún se encuentran expeditas, aunque las autoridades recomiendan conducir con precaución ante el riesgo de anegamientos.

